Як одягатися чоловікам на пробіжку навесні: практичні поради

Ранкові приморозки чи виснажлива спека – це взагалі не привід переносити пробіжку з вулиці в зал або ж скасовувати. Розповідаємо у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ, у чому можна бігати навесні, щоб тобі було комфортно Ми підготували практичні поради для тих, хто стежить за трендами.

Весна – час, коли багато хто повертається до активних занять спортом в місті. Але головна проблема, з якою стикаються бігуни у цей період, – різка зміна погоди, що супроводжується раптовими поривами вітру, проливним дощем або, навпаки, потеплінням аж до виснажливої спеки. На щастя, екіпіруватися для весняно-літнього бігу набагато простіше і дешевше, ніж для зимового.

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Як одягатися на пробіжку

Універсальне правило: бігуни відчувають температуру на 10°С градусів вище, ніж інші люди на вулиці.

Як одягатися на весняну пробіжку:

принципові моменти

1

Кросівки повинні бути саме бігові – не кеди, не тенісні або баскетбольні. Навантаження на ноги і, зокрема, на ступні під час бігу дуже велике, так що це важливо. Замовляти взуття інтернетом наосліп не варто. Кросівки обов'язково потрібно поміряти, щоб упевнитися, що вони добре сидять. Причому бігове взуття потрібно брати на пів розміру більше, бо від навантаження і спеки стопи трошки збільшуються в розмірі.

2

Варто подбати про те, щоб одяг, в якому ти плануєш тренуватися, був з синтетичної тканини (бажано з маркуванням Running). Також навесні необхідно зберігати в одязі принцип багатошаровості. Сьогодні можна не боятися того, що будеш схожий на капусту: виробники спортивного одягу давно використовують надлегкі матеріали, які вбирають вологу, зберігають тепло і захищають від вітру.

3

Що стосується майок, вибирай їх на свій смак і відповідно до погодних умов (з рукавом або без).

4

Також необхідно подбати про придбання пляшечки для води, особливо, якщо ти бігаєш на довгі дистанції і перебуваєш в русі понад годину.

Приблизна таблиця, яка допоможе тобі зорієнтуватися

Погода Що одягнути Від +10 до + 15°С Шорти і футболка/майка; козирок/кепка; бігові окуляри Від +5 до +10°С Подовжені шорти або тайтси ¾; футболка з коротким або довгим рукавом; козирок/кепка Від +5°С і вище (вітряно, висока вологість) Подовжені шорти або тайтси; футболка з довгим рукавом; вітрівка; рукавички Заморозки вранці Гетри, тайтси або шорти з підкладкою; футболка, вітрівка, шапка, рукавички

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