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Чоловіча косуха: як носити, з чим поєднувати та альтернативні варіанти культової куртки
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Куртка косуха – популярний весняний елемент чоловічого гардеробу, що надає своєму власникові брутальності. Розповідаємо у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ, як і з чим носити культову шкіряну куртку та про альтернативні варіанти косухи.
Для багатьох чоловіків шкіряна куртка косуха є базовим предметом гардероба. Вибір залежить від смаку, світогляду і напрямку твоєї діяльності. Саме ця культова річ є дуже актуальною навесні.
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Назву "косуха" – куртка отримала завдяки застібці-блискавці, яка розташована навскіс – від лівого стегна до правого плеча.
Характерні риси, що виділяють її серед інших видів шкіряних курток:
- Матеріал – товста міцна шкіра;
- Довжина – до талії;
- Крій – об'ємний в плечах і звужений донизу;
- Застібка – блискавка або зіпер, розташована асиметрично;
- Наявність пояса, що дозволяє регулювати розмір;
- 5 кишень, погони, кнопки;
- Складка на спині, що забезпечує свободу руху;
- Довгі рукави, часто з блискавкою на зап'ястях;
5 образів з косухою в різних стилях
Smart Casual
Для створення повсякденного образу шкіряну куртку можна доповнити картатою або однотонною сорочкою, однотонними светрами. Завужені штани або чорні джинсові skinny також відмінно поєднуються з косухою. Вдало скомбінувати таку куртку можна також і з темними водолазками, укороченими джинсами і штанами-чіносами, офісними сорочками, а також діловими костюмами.
Спортивний стиль
Шкіряна куртка відмінно доповнює одяг в спортивному стилі, створюючи невимушений і розслаблений образ. Для цього її рекомендується поєднувати з подовженими толстовками, білими або яскравими футболками, худі, трикотажними штанами та штанами з манжетами. Щодо взуття, то у цьому випадку круто виглядатимуть кросівки або ж кеди.
Рокерський стиль
Чорна шкіряна косуха органічно вписується в чоловічий образ у рокерському стилі, для цього її поєднують з порваними джинсами, кедами або важкими черевиками. Доповнюють образ вінтажними футболками з принтами. Крім того, гармонійно в такий стиль чудово впишеться майка або обтягуюча чорна футболка з V-подібним вирізом і ковбойські чоботи.
Готичний стиль
Готичному стилю в чоловічому гардеробі характерна певна брутальність. Для створення образу в основному використовується одяг чорного кольору, тому і куртка в цьому випадку повинна бути тільки чорна, доповнити її слід вузькими шкіряними штанами або чорними завуженими джинсами, подовженим балахоном, чорною футболкою з відповідним принтом або сорочкою і чорним шкіряним взуттям.
Клубний стиль
Для створення образу в стилі клубний casual з використанням косухи різних кольорів, стилісти рекомендую вибрати потерті джинси або вузькі укорочені штани, білу футболку або ж яскраві футболки з принтом. Крім того, кольорові косухи можна поєднати і з різними светрами. Контрасні кросівки стануть відмінним акцентом у твоєму луці.
Альтернативні варіанти косухи
Шкіряні косухи – річ довговічна і досить універсальна. Але навіть у них є свої недоліки. По-перше, це, звичайно, вага куртки. Такі куртки майже завжди об'ємні, з важкими ґудзиками, блискавкою та кріпленнями. По-друге, на класичну косуху тобі потрібно буде неабияк витратитися. Натуральна шкіра – це дорого.
Для експериментаторів є варіанти з альтернативних матеріалів: замші, бавовни і водовідштовхувальних тканин. Вони не тільки обійдуться тобі дешевше, але і не будуть займати стільки місця, скільки займала шкіряна косуха. Ми зібрали 10 найкращих альтернативних моделей, які спростять твої життя навесні:
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