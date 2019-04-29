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Травневі свята 2019: смачні ідеї для пікніка у фото і відео
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Провести травневий пікнік з користю для здоров'я і фігури допоможуть оригінальні рецепти легких і смачних страв. Замініть жирне м'ясо рибою, а гострі соуси легкими салатним заправками. Найкращі рецепти від Радіо МАКСИМУМ!
Форель, запечена у фользі на вугіллі з овочами і картоплею
Соковитий шашличок можна підсмажити не тільки з м'яса, але і з риби. Червону рибку (краще брати жирну: сьомгу, форель) дуже смачно можна запекти у фользі на вугіллі з овочами і картоплею. Готувати цю страву дуже просто!
З собою на пікнік треба взяти:
- філе сьомги або форелі 600 г
- сиру картоплю кілька штук
- ріпчасту цибулю 1 штука
- 1 морквину
- брокколі, цвітну капусту
- сіль і прянощі за смаком
- лимонний сік
- рулон фольги
- трохи рослинної олії
Як приготувати:
Овочі помити і почистити від шкірки (якщо потрібно), нарізати кубиками. Сьомгу нарізати скибочками приблизно 2×2 см. Шматочки овочів і риби збризнути олією і соком лимона, розділити на 4 порції і загорнути кожну в окремий лист фольги. Готувати страву на дуже розжареному вугіллі. Жар повинен бути сильним! При дотриманні цієї умови форель з овочами і картоплею у фользі спечеться на вугіллі хвилин за 20.
Форель на мангалі в лимонно-часниковому маринаді: відео
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Печена картопля в фользі
Тобі знадобиться:
- картопля (кількість залежить від розміру компанії)
- фольга 1 упаковка,
- вугілля / дрова 1 упаковка,
- сіль, спеції за смаком
Як приготувати:
Тут все дуже просто. Спочатку ретельно вимий картоплю середнього розміру. Потім прямо в шкірці оберни її фольгою і на 15 хвилин, не більше, зарий у вугілля. Тільки не перетримайте, бо спалити її легко, адже температура у вугіллі дуже висока.
Соус для шашлику з печених овочів
Тобі знадобиться в однаковій пропорції:
- баклажани
- перець солодкий червоний
- помідори
- сіль, цукор
- часник
- зелень будь-яка
- сік з ½ лимона
- оливкова олія для заправки
Як приготувати:
Одягни на шампура кожен овоч окремо: перці окремо, помідори окремо, баклажани окремо. Постав запікатися на багатті (не дуже сильному) до готовності. Коли спечуть, очисти від шкірки і перетри на крупній тертці, перемішай, має вийти пастоподібна маса.
Додай дрібно порізану зелень, часник, цукор, сіль. Заправ лимонним соком і оливковою олією. Виходить дуже смачно!
Плов для пікніка: рецепт приготування на багатті
Дуже смачна страва східної кухні, плов, виходить удвічі смачнішим і ароматнішим, якщо готувати його на багатті. Важливо: без казана неможливо приготувати плов на вогнищі, до звичайної каструлі він пригорить, просто зіпсуєте продукти.
Отже, що знадобиться для приготування плову в похідних умовах на природі:
- 1 кг рису
- 2-4 головки часнику
- 1 кг моркви
- 1 кг м'яса
- 300 мл рослинної олії
- ріпчаста цибуля 2 головки
- спеції
- сіль за смаком
Як приготувати:
Рис замочити в чистій прохолодній воді, злити воду, повторити маніпуляцію до тих пір, поки вода не стане прозорою. Над багаттям встановити казан, розігріти в ньому олію або баранячий жир, кинути розрізану на 8 частин цибулину і обсмажити до коричневого кольору. Викидаємо цибулю з казана. Далі обсмажити до золотистого кольору нарізану півкільцями цибулю.
Обсмажуємо баранину з цибулею, не забуваючи помішувати. Температура має бути високою, не забувайте стежити за багаттям. Як тільки м'ясо стало рум'яним, кидаємо в казан нарізану брусками моркву, через 5 хвилин все акуратно перемішуємо. Смажимо все разом 15 хвилин до появи апетитного запаху. Кидаємо в казан цільні головки часнику і барбарис, трохи солимо і ллємо окропу, поки вода все не приховає.
Плов на багатті: відео рецепту
Багаття треба зробити "тихіше" і тушкувати суміш на повільному вогні півгодини. Через 30 хвилин закидаємо в багаття побільше дров, створюючи температурний максимум. Закладаємо рис, рівняємо поверхню і заливаємо окропом, щоб все зникло. Як тільки основна частина води випарується при інтенсивному кипінні, вогнище послаблюємо до мінімуму, а казан накриваємо кришкою. Тепер плов буде париться ще 20 хвилин.
Рецепт салату з баклажанів, помідорів та перцю
Продукти:
- Баклажан 1 шт.
- Перець болгарський 1 шт.
- Цибуля біла 1 шт.
- Помідори 2 шт.
- Петрушка кілька гілочок
- Оцет білий винний 1 ст.л.
- Сіль за смаком
- Перець чорний мелений за смаком
- Олія 3-4 ст.л.
Як приготувати:
Підготуйте всі необхідні продукти для салату з баклажанів, помідорів, перцю і цибулі. Овочі потрібно помити, обсушити, цибулю очистити. Баклажан наріжте кружечками, трохи посоліть, щоб позбутися гіркоти. Обсмажте баклажани в невеликій кількості рослинної олії з обох сторін до готовності. Готові баклажани потрібно викласти на паперові рушники. Половину цибулини і половину перцю наріжте. Обсмажте на олії до м'якості. Другу половину перцю і цибулі наріжте і залиште сирими.
Складіть в глибокий посуд обсмажені баклажани, цибулю, перець. Додайте сирі перець і цибулю. Наріжте помідори скибочками. Нарубаєте крупно зелень. Додайте помідори і зелень в салат. Посоліть і поперчіть, заправте білим винним оцтом. Перемішайте салат і дайте йому кілька хвилин промаринуватися соком помідор і оцтом.
Сендвічі-гриль
Можна приготувати абсолютно будь-які бутерброди. Нам знадобиться або фольга або решітка над багаттям. Головний інгредієнт сендвіч-гриля – сир. Сир можна взяти будь-який. Нам знадобиться хліб для тостів, шматочок будь-якого сиру, нарізаний колечком помідор, ковбаска або сосиска-сарделька. Зверху теж закриємо бутерброд шматочком хліба. Покладемо готовий бутерброд на решітку або загорнемо у фольгу і покладемо в вугілля. Час приготування 5-7 хвилин.
Зефір, смажений на багатті
Акуратно нанизуємо зефір на плоский шампур або звичайні палички для смаження. Тримаємо кілька хвилин на димці від багаття, або ставимо прямо у вогонь, буквально на хвилину.
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