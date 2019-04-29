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Травневі свята 2019: смачні ідеї для пікніка у фото і відео

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Травневий пікнік 2019 - фото 1
Травневий пікнік 2019 / maximum.fm

Провести травневий пікнік з користю для здоров'я і фігури допоможуть оригінальні рецепти легких і смачних страв. Замініть жирне м'ясо рибою, а гострі соуси легкими салатним заправками. Найкращі рецепти від Радіо МАКСИМУМ!

Форель, запечена у фользі на вугіллі з овочами і картоплею

Соковитий шашличок можна підсмажити не тільки з м'яса, але і з риби. Червону рибку (краще брати жирну: сьомгу, форель) дуже смачно можна запекти у фользі на вугіллі з овочами і картоплею. Готувати цю страву дуже просто!

З собою на пікнік треба взяти:

  • філе сьомги або форелі 600 г
  • сиру картоплю кілька штук
  • ріпчасту цибулю 1 штука
  • 1 морквину
  • брокколі, цвітну капусту
  • сіль і прянощі за смаком
  • лимонний сік
  • рулон фольги
  • трохи рослинної олії
Форель на мангалі - фото 324051
Форель на мангалі

Як приготувати:

Овочі помити і почистити від шкірки (якщо потрібно), нарізати кубиками. Сьомгу нарізати скибочками приблизно 2×2 см. Шматочки овочів і риби збризнути олією і соком лимона, розділити на 4 порції і загорнути кожну в окремий лист фольги. Готувати страву на дуже розжареному вугіллі. Жар повинен бути сильним! При дотриманні цієї умови форель з овочами і картоплею у фользі спечеться на вугіллі хвилин за 20.

Форель на мангалі в лимонно-часниковому маринаді: відео

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Печена картопля в фользі

Тобі знадобиться:

  • картопля (кількість залежить від розміру компанії)
  • фольга 1 упаковка,
  • вугілля / дрова 1 упаковка,
  • сіль, спеції за смаком
Картопля в маринаді на мангалі - фото 324053
Картопля в маринаді на мангалі

Як приготувати:

Тут все дуже просто. Спочатку ретельно вимий картоплю середнього розміру. Потім прямо в шкірці оберни її фольгою і на 15 хвилин, не більше, зарий у вугілля. Тільки не перетримайте, бо спалити її легко, адже температура у вугіллі дуже висока.

Соус для шашлику з печених овочів

Тобі знадобиться в однаковій пропорції:

  • баклажани
  • перець солодкий червоний
  • помідори
  • сіль, цукор
  • часник
  • зелень будь-яка
  • сік з ½ лимона
  • оливкова олія для заправки
Овочі на шампурах - фото 324054
Овочі на шампурах

Як приготувати:

Одягни на шампура кожен овоч окремо: перці окремо, помідори окремо, баклажани окремо. Постав запікатися на багатті (не дуже сильному) до готовності. Коли спечуть, очисти від шкірки і перетри на крупній тертці, перемішай, має вийти пастоподібна маса.

Додай дрібно порізану зелень, часник, цукор, сіль. Заправ лимонним соком і оливковою олією. Виходить дуже смачно!

Плов для пікніка: рецепт приготування на багатті

Дуже смачна страва східної кухні, плов, виходить удвічі смачнішим і ароматнішим, якщо готувати його на багатті. Важливо: без казана неможливо приготувати плов на вогнищі, до звичайної каструлі він пригорить, просто зіпсуєте продукти.

Отже, що знадобиться для приготування плову в похідних умовах на природі:

  • 1 кг рису
  • 2-4 головки часнику
  • 1 кг моркви
  • 1 кг м'яса
  • 300 мл рослинної олії
  • ріпчаста цибуля 2 головки
  • спеції
  • сіль за смаком
Справжній плов в казані на багатті - фото 324056
Справжній плов в казані на багатті

Як приготувати:

Рис замочити в чистій прохолодній воді, злити воду, повторити маніпуляцію до тих пір, поки вода не стане прозорою. Над багаттям встановити казан, розігріти в ньому олію або баранячий жир, кинути розрізану на 8 частин цибулину і обсмажити до коричневого кольору. Викидаємо цибулю з казана. Далі обсмажити до золотистого кольору нарізану півкільцями цибулю.

Обсмажуємо баранину з цибулею, не забуваючи помішувати. Температура має бути високою, не забувайте стежити за багаттям. Як тільки м'ясо стало рум'яним, кидаємо в казан нарізану брусками моркву, через 5 хвилин все акуратно перемішуємо. Смажимо все разом 15 хвилин до появи апетитного запаху. Кидаємо в казан цільні головки часнику і барбарис, трохи солимо і ллємо окропу, поки вода все не приховає.

Плов на багатті: відео рецепту

Багаття треба зробити "тихіше" і тушкувати суміш на повільному вогні півгодини. Через 30 хвилин закидаємо в багаття побільше дров, створюючи температурний максимум. Закладаємо рис, рівняємо поверхню і заливаємо окропом, щоб все зникло. Як тільки основна частина води випарується при інтенсивному кипінні, вогнище послаблюємо до мінімуму, а казан накриваємо кришкою. Тепер плов буде париться ще 20 хвилин.

Рецепт салату з баклажанів, помідорів та перцю

Продукти:

  • Баклажан 1 шт.
  • Перець болгарський 1 шт.
  • Цибуля біла 1 шт.
  • Помідори 2 шт.
  • Петрушка кілька гілочок
  • Оцет білий винний 1 ст.л.
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений за смаком
  • Олія ​​3-4 ст.л.
Салат з баклажанами і помідорами - фото 324057
Салат з баклажанами і помідорами

Як приготувати:

Підготуйте всі необхідні продукти для салату з баклажанів, помідорів, перцю і цибулі. Овочі потрібно помити, обсушити, цибулю очистити. Баклажан наріжте кружечками, трохи посоліть, щоб позбутися гіркоти. Обсмажте баклажани в невеликій кількості рослинної олії з обох сторін до готовності. Готові баклажани потрібно викласти на паперові рушники. Половину цибулини і половину перцю наріжте. Обсмажте на олії до м'якості. Другу половину перцю і цибулі наріжте і залиште сирими.

Складіть в глибокий посуд обсмажені баклажани, цибулю, перець. Додайте сирі перець і цибулю. Наріжте помідори скибочками. Нарубаєте крупно зелень. Додайте помідори і зелень в салат. Посоліть і поперчіть, заправте білим винним оцтом. Перемішайте салат і дайте йому кілька хвилин промаринуватися соком помідор і оцтом.

Сендвічі-гриль

Гарячі бутерброди на природі - фото 324059
Гарячі бутерброди на природі

Можна приготувати абсолютно будь-які бутерброди. Нам знадобиться або фольга або решітка над багаттям. Головний інгредієнт сендвіч-гриля – сир. Сир можна взяти будь-який. Нам знадобиться хліб для тостів, шматочок будь-якого сиру, нарізаний колечком помідор, ковбаска або сосиска-сарделька. Зверху теж закриємо бутерброд шматочком хліба. Покладемо готовий бутерброд на решітку або загорнемо у фольгу і покладемо в вугілля. Час приготування 5-7 хвилин.

Зефір, смажений на багатті

Смачний зефір - фото 324058
Смачний зефір

Акуратно нанизуємо зефір на плоский шампур або звичайні палички для смаження. Тримаємо кілька хвилин на димці від багаття, або ставимо прямо у вогонь, буквально на хвилину.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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