Героїчне рішення: журналіст із Литви йде на фронт після загибелі парамедикині Ірини Цибух

Литовський журналіст Міндаугас Йонушас заявив, що мобілізується до ЗСУ добровольцем-парамедиком. На таке рішення його спонукала загибель парамедикині добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірини Цибух (позивний Чека).

Про це колишній медійник повідомив на своїй сторінці у Instagram.

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Я хотів би зробити коротку заяву. Те, що я зараз скажу, може когось здивувати, а для когось не стане великою несподіванкою. Я вирішив піти в армію. І пройти курси, щоб допомагати парамедикам на фронті. На цьому поки що все, – написав українською Йонушас.

У коментарі для "УП.Життя" журналіст розповів, що до цього рішення його спонукала загибель парамедикині добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірини Цибух (позивний Чека). Вони не були знайомі особисто, втім литовець поділяв її погляди та цінності.

Нема Чеки – тепер буду я. Смерть цієї Героїні спонукала мене до мобілізації. Я не романтизую фронт, а лише хочу спробувати зробити все, що мені під силу, щоб Україна жила. Для мене фронт не дорівнює лише смерті. Служба у моєму розумінні полягає у тому, щоб врятувати кожне життя українця. А також дати рідним бійців можливість бачити солдата живим, спілкуватися з ним, бачити його успіхи у реабілітації тощо, – сказав він.

Він також висловив думку, що багато українських військових виживають завдяки добровольцям, які рятують їх на полі бою.

Скажу по секрету, я теж як "Чека" хотів би створити сім'ю, завести дітей, облаштувати дім та вирощувати помідори. Для мене це було б символічним нагадуванням про цю відважну бойову медикиню, – додав він.

Про наступні етапи проходження військової служби журналіст пообіцяв повідомити згодом.

Нагадаємо, що життя Ірини Цибух обірвалося 29 травня під час ротації на Харківському напрямку. Авто, в якому вона перебувала разом із побратимами, підірвалося на міні, Ірина Цибух загинула відразу, водій вижив, але отримав поранення нижніх кінцівок.

2 червня з Іриною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві. Згодом похоронна процесія перемістилася на майдан Незалежності, де зібрались більше сотні людей. Під час прощання люди виконали пісні зі списку, який раніше визначила сама парамедикиня.

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