"Герб України – нацистський символ": російські пропагандисти знову зганьбились

Російські окупанти ведуть війну не лише на території України, а й в інформаційному просторі. Цього разу головний пропагандист РФ вирішив виправдати злочини власної країни безглуздим фейком про походження герба України.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО звернули увагу на нову заяву рупора кремлівської пропаганди Володимира Соловйова. У своєму телеграм-каналі він вигадав нову фантастичну історію, мовляв, герб України є "нацистським символом".

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"У якості підтвердження пропагандист наводить вирізку із неназваної газети за 1942 рік, авторство якої приписує окупаційній німецькій адміністрації у місті Сталіно (тодішня назва Донецька). Насправді тризуб є прадавнім символом саме України та київських князів і не має жодного відношення до Німеччини та тим більше нацизму", – пояснюють у ЦПД.

І доказів для цього є чимало, приміром, найвідоміший артефакт київсько-руського тризубу – цеглини Десятинної церкви у Києві. Її звели ще у 986-996 роках. Також не варто забувати й про срібні та золоті монети Ярослава Мудрого та Володимира Великого, на який теж був викарбуваний герб.

"Протягом кількох століть тризуб був поширений в усіх князівствах Київської держави як "знак Рюриковичів". У період національно-визвольних змагань українців тризуб завжди залишався офіційним символом українських державних утворень", – нагадують у РНБО. Тому чергові закиди та намагання перенести проблеми РФ на Україну видаються абсолютно безглуздими.

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