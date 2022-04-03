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війна

Чи можуть росіяни прослуховувати розмови українців: відповідь Держспецзв'язку

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Чи можуть окупанти прослуховувати телефонні розмови українців - фото 1
Чи можуть окупанти прослуховувати телефонні розмови українців / Clay Banks on Unsplash

Рівень напруженості через вторгнення російських окупантів не знижується, тому українцям стає легше вірити у неперевірену інформацію. Зараз у мережі шириться новина, що Росія прослуховує телефонні розмови наших громадян. Чи справді це так – читайте далі.

У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації вирішили розібратись з поширенням інформації про те, що російські військові можуть прослуховувати розмови українців. За словами голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя, всі подібні заяви є лише брехнею.

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Наразі у нас немає ніяких підтверджень щодо здатності російських військових прослуховувати розмови українців. Усі подібні заяви виявилися фейками та частиною інформаційно-психологічних операцій. Їхня мета – залякати українців, а також примусити наших громадян припинити повідомляти інформацію про місця пересування ворожої техніки, – наголосив він.

До того ж це не вперше, коли в мережі поширюється дезінформація такого плану. Приміром, нещодавні закиди про те, що українцям телефонуватимуть з невідомих номерів, щоб навести ціль на авіабомбардування. Тоді автори цього фейку радили вимикати телефони. Тому зараз дуже важливо дізнаватись інформацію тільки з офіційних джерел.

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