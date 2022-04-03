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Контролюємо повітряний простір: у ЗСУ спростували новий фейк від росіян
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Росія веде жорстоку війну не лише на території України, а й в інформаційному просторі. В мережі все більшає фейків, які наші експерти успішно розвінчують. Цього разу окупанти вирішили похизуватись "знищенням" українських Повітряних сил, хоч таке можливе лише у їхніх фантазіях.
РФ генерує фейкові інформацію про те, що українські повітряні сили розгромлено, однак така пропаганда спрямована тільки на росіян. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат під час телемарафону єдиних новин, пише Укрінформ.
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Уже знищено понад 140 літаків та понад 130 гелікоптерів ворожих, і те, що російська пропаганда намагається вкласти у вуха своїх громадян, що Повітряні сили України знищені – вони існують. Це виключно для внутрішнього споживання. Вони прекрасно знають, що ми контролюємо повітряний простір, на деяких ділянках вони наростили засоби протиповітряної оборони. Таким чином, там важко виконувати завдання, але і на тих напрямках ми впевнено б’ємо (ворога, – ред.). Приклад вчорашнього дня, сьогоднішнього дня. Сподіваюся ще до вечора будуть ще новини, – підкреслив він.
Нагадаємо, що станом на 3 квітня від початку російського вторгнення окупанти втратили майже 18 тисяч осіб. А так виглядають всі втрати військових РФ за понад місяць війни:
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