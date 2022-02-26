Геращенко закликав власників рекламних щитів долучитися до психологічної війни

Віримо у силу фейсбука та надіємося, що серед наших читачів є або власники рекламних щитів або ті, хто їх знає. Ловіть круту ідею від радника голови МВС Антона Геращенка. Вона допоможе організувати круту психологічну війну, яка допоможе деморалізувати російського окупанта.

У своєму телеграмі Антон Геращенко запропонував власникам рекламних щитів і білбордів долучитися до потужної ініціативи. Вона спрямована на те, щоб психологічно зламати окупанта.

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Розкажу Вам, що таке психологічна війна! Звертаюся до всіх власників зовнішньої реклами України! Зробіть Ваш внесок у нашу спільну перемогу над ворогом!, – закликав він.

Геращенко запропонував кожному самостійно та власним коштом розмістити на своєму носії реклами гасла типу:

"Росія, йди на х*й" або цензурніший варіант "Окупанти – геть з України".

Також він закликав не очікувати жодних узгоджень. Ба більше, він запропонував, що жодної іншої реклами не має бути.

Додайте до цієї ініціативи пропозицію від Укравтодору, який раніше закликав громадян демонтувати дорожні знаки. Так російські окупанти не будуть орієнтуються на території нашої країни.

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