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Геніальних винахід: лондонський стартап навчився перетворювати солену воду на прісну
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Винахідники з Лондона придумали, як вирішити проблему доступу до питної води в усьому світі. Розробники створили портативний пристрій QuenchSea для опріснення морської води. З його допомогою солону морську воду можна перетворити на питну.
Пристрій передбачає потрійний процес попередньої фільтрації, а також невелику мембрану для опріснення.
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Спочатку з води видаляються завислі речовини (домішки), патогенні мікроорганізми, паразити та мікропластик. Потім рідина проходить через фільтр з активованим вугіллям, який надає їй приємний смак і запах.
QuenchSea дозволяє отримати 3 літри води всього за годину. Пристрій також буде корисний для відчайдушних туристів – його можна прихопити з собою в подорож на випадок екстреної ситуації.
Розробники планують випустити 100 мільйонів QuenchSea до 2027 року. А поки збирають пожертви на реалізацію проєкту. Наразі їм уже вдалося зібрати понад 140 тисяч фунтів. І ця цифра росте з кожною хвилиною.
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