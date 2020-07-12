Експерти розповіли, чому у всьому світі починають відмовлятися від рідкого мила

Рідке мило надзвичайно зручне та вже давненько міцно закріпилося у наших домівках. Воно і краще піниться, і дітлахам подобається. Втім, є одна проста причина, через яку від нього починають відмовлятися люди по всьому світу. І вона дуже логічна!

Захоплення рідким милом, що накрила нас кілька років тому, коли мильниця у ванній здавалася чимось старомодним і навіть непристойним, схоже, відступає.

Це цікаво: Не лише під час карантину: учені з'ясували, як часто потрібно мити руки

Усе більше законодавців моди демонструю своїм шанувальникам, що користуються саме шматками мила, а не його рідким аналогом. Б'юті-експерти також в один голос доводять, що саме тверде мило економічніше і корисніше за рідке. Чому так?

Статистика Kantar Worldpane показує, що торік продажі твердого мила збільшилися на 3% і мають тенденцію до подальшого зростання. У чому тут секрет і чому рідке мило раптом потрапило в немилість.

Звичайне мило екологічніше й використовується довше

Як виявилося, все досить просто. Захисники природи просто порахували, скільки пластикових упаковок залишається після використання рідкого мила, засмічуючи довкілля. Навіть просто помінявши рідке мило на тверде можна зменшити кількість пластикового сміття.

До речі, сучасне тверде мило цілком може стати не тільки засобом для миття рук, але і з успіхом замінити пінку для вмивання, гель для душу, скраб для тіла і навіть шампунь для волосся. Потрібно лише вибрати відповідний для себе варіант.

А ви за який формат мила: рідке чи звичайне?

Читайте також: У Швеції випустили друковану рекламу, якою можна помити руки