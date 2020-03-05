Генетики пояснили, чому жінки живуть довше, ніж чоловіки

Учені з Австралії пояснили, чому у більшості ссавців самки живуть довше за самців. Винними, як виявилося, є хромосоми.

Річ у тім, що у самок дві X-хромосоми – в "копію" вбудована захисна функція, вважають дослідники. Це й сприяє тому, що вони живуть довше.

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Біологи вивчили статеві хромосоми і тривалість життя 229 біологічних видів, від комах до риб і ссавців. З'ясувалося, що особини з парою однакових статевих хромосом живуть у середньому на 17,6% довше, ніж особини з комбінацією двох непарних хромосом або наявністю тільки однієї статевої хромосоми.

Шкідливі мутації однієї з X-хромосом у жінок не зачіпають всі клітини, оскільки у соматичних клітинах одна з двох копій X-хромосом інактивована. Крім того, естрогени (група жіночих статевих стероїдів) захищають теломери (кінцеві ділянки хромосом) від пошкоджень, а отже і від передчасного старіння організму.

Учені переконані, що у всьому винні гени

Попри ці висновки, гендерний розрив у тривалості життя не можна пояснити тільки генами. Вчені відзначають, що потрібно враховувати й інші фактори. Наприклад, те, що самці більше схильні до ризикованої поведінки, а також бійок.

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