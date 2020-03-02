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3 речі, які дитина може успадкувати тільки від батька
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Виявляється, вгадати, що ваша дитина успадкує від батька, а що візьме від матері можна! Відповідають генетики.
Проблеми з серцем
Хвороба, пов'язана з порушенням доставлення кисню в серці, може передаватися по батьківській лінії. Тому треба бути уважним до свого здоров'я, якщо проблеми з кардіологією були у вашого батька.
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Розлади психіки
Шизофренія, а також захворювання під назвою "синдром дефіциту уваги" і "гіперактивності" ховаються в ДНК чоловіка. Чим старше батько, тим вище ризик захворювання у дитини. З віком ДНК чоловіка може мутувати.
Стать дитини
Раніше вважалося, що оскільки дитину народжує жінка, то це саме вона впливає на стать. За те, хто народиться, відповідає тільки тато дитини. Саме його Y-хромосома може посприяти тому, що у пари народиться син. Якщо ж зустрічаються дві Х-хромосоми, то чекайте на дівчинку.
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