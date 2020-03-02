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3 речі, які дитина може успадкувати тільки від батька

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Сім'я / kanal

Виявляється, вгадати, що ваша дитина успадкує від батька, а що візьме від матері можна! Відповідають генетики.

Проблеми з серцем

Хвороба, пов'язана з порушенням доставлення кисню в серці, може передаватися по батьківській лінії. Тому треба бути уважним до свого здоров'я, якщо проблеми з кардіологією були у вашого батька.

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Розлади психіки

Шизофренія, а також захворювання під назвою "синдром дефіциту уваги" і "гіперактивності" ховаються в ДНК чоловіка. Чим старше батько, тим вище ризик захворювання у дитини. З віком ДНК чоловіка може мутувати.

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Стать дитини

Раніше вважалося, що оскільки дитину народжує жінка, то це саме вона впливає на стать. За те, хто народиться, відповідає тільки тато дитини. Саме його Y-хромосома може посприяти тому, що у пари народиться син. Якщо ж зустрічаються дві Х-хромосоми, то чекайте на дівчинку.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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