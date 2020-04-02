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Genesis вивела на тести конкурента Tesla Model X
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Преміальний суббренд Hyundai, компанія Genesis, готує повністю електричний кросовер: новинка вже приступила до дорожніх тестів. Прем'єра першої серійної моделі, яка повинна скласти конкуренцію Tesla Model X, запланована на 2021 рік.
Як повідомляє The Korean Car Blog, який опублікував шпигунську фотографію електрокросовера, модель поки відома під кодовим позначенням JW EV.
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Залежно від місткості акумулятора вона проїжджає на одній зарядці 500 кілометрів або більше, а поповнити заряд енергії до 80 відсотків можна за 20 хвилин. Згідно з виробничим планом компанії, щорічно з конвеєра будуть сходити 22 тисячі примірників JW EV.
В основі електрокара лежить масштабована платформа Electric-Global Modular Platform від Hyundai Motor Group, на якій буду побудовані й інші електричні моделі Genesis, Hyundai і Kia. Зокрема, у розробці перебуває "зелена" модифікація седана Genesis G80, а також серійні електромобілі Hyundai NE EV і Kia CV EV.
Конкурентів у преміального еклектичного кросовера Genesis поки не так багато – це вже згадана Tesla Model X, а також Jaguar i-Pace, Audi e-tron і Mercedes-Benz EQC.
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