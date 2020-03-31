BMW розкрила характеристики водневого кросовера X5

Ще минулої осені BMW представила концепт електромобіля на паливних елементах під назвою i Hydrogen Next, побудований на базі кросовера X5.

Виробник пообіцяв випустити партію таких машин у 2022 році, але не розкрив ніяких характеристик. Тепер ми нарешті можемо задовольнити нашу цікавість.

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Силова установка i Hydrogen Next заснована на модулі eDrive так званого п'ятого покоління у власній класифікації BMW, це ріднить її з технічною начинкою майбутніх акумуляторних електромобілів iX3, i4 і iNext. У неї також входять буферний акумулятор, паливний елемент і перетворювач напруги. Пікова віддача системи 275 кіловатів або 374 к.с. Також на борту є дві місткості, в яких під тиском в 700 барів зберігається 6 кг водню. Повна заправка займає три-чотири хвилини.

У BMW підтвердили намір випустити i Hydrogen Next у 2022 році, але це буде лише невелика тестова партія. Повноцінне виробництво таких авто компанія запустить тільки в другій половині наступного десятиліття.

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