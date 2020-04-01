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Максимальна швидкість – 80 км/год: на яких вулицях Києва зняли обмеження

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Максимальна швидкість – 80 км/год: на яких вулицях Києва зняли обмеження - фото 1

Влада Києва дозволила змінити правила швидкісного режиму на 17 вулицях міста. Нові правила у столиці діють уже від сьогодні, 1 квітня.

З середи, 1 квітня, на 17 відрізках доріг Києва дозволено рух автомобілів зі швидкістю 80 км/год. Таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що на цих вулицях відсутні наземні пішохідні переходи або вони не перетинаються з іншими транспортними потоками на одному рівні.

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Відповідне рішення раніше прийняла Київрада. Воно діє до 1 листопада.

Максимальна швидкість – 80 км/год: на яких вулицях Києва зняли обмеження - фото 395459

Так, їздити зі швидкістю до 80 км/год можна на вулицях:

  • Проспект Перемоги (від Повітрофлотського проспекту до вул. Чорнобильській);
  • Велика Кільцева дорога;
  • Вулиця Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе за умови капремонту проїжджої частини);
  • Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);
  • Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі Києва);
  • Проспект Степана Бандери;
  • Проспект Ватутіна (Шухевича);
  • Вулиця Набережно-Рибальська;
  • Наддніпрянське шосе;
  • Столичне шосе;
  • Вулиця Саперно-Слобідська;
  • Проспект Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);
  • Проспект Броварський;
  • Бульвар Перова;
  • Вулиця Теліги;
  • Проспект Соборності;
  • Проспект Леся Курбаса (від просп. Комарова до вул. Гната Юри).

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