Максимальна швидкість – 80 км/год: на яких вулицях Києва зняли обмеження

Влада Києва дозволила змінити правила швидкісного режиму на 17 вулицях міста. Нові правила у столиці діють уже від сьогодні, 1 квітня.

З середи, 1 квітня, на 17 відрізках доріг Києва дозволено рух автомобілів зі швидкістю 80 км/год. Таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що на цих вулицях відсутні наземні пішохідні переходи або вони не перетинаються з іншими транспортними потоками на одному рівні.

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Відповідне рішення раніше прийняла Київрада. Воно діє до 1 листопада.

Так, їздити зі швидкістю до 80 км/год можна на вулицях:

Проспект Перемоги (від Повітрофлотського проспекту до вул. Чорнобильській);

Велика Кільцева дорога;

Вулиця Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе за умови капремонту проїжджої частини);

Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);

Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі Києва);

Проспект Степана Бандери;

Проспект Ватутіна (Шухевича);

Вулиця Набережно-Рибальська;

Наддніпрянське шосе;

Столичне шосе;

Вулиця Саперно-Слобідська;

Проспект Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);

Проспект Броварський;

Бульвар Перова;

Вулиця Теліги;

Проспект Соборності;

Проспект Леся Курбаса (від просп. Комарова до вул. Гната Юри).

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