General Motors відкликає понад 3 мільйони автомобілів: у чому причина

У США почалася глобальна кампанія відкликання автомобілів, випущених концерном General Motors. У сервіси відправлять майже 3,5 мільйона машин, у яких виявили проблеми з гальмівною системою.

Під відкликання потрапили пікапи та кросовери Chevrolet Silverado, Cadillac Escalade, GMC Sierra, Chevrolet Tahoe і Suburban, а також GMC Yukon, випущені у період з 2014 по 2018 рік. За словами виробника, автомобілі, зібрані пізніше, безпечні.

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Як пише Reuters, несправність вже стала причиною 113 аварій. При цьому Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) стверджує, що почала перевірку ще у листопаді минулого року, коли надійшла інформація про дев'ять аварій, у результаті яких двоє учасників отримали травми.

Причина несправності – у вакуумному насосі гальмівної системи. Згодом він стає менш ефективним, і водієві доводиться з великим зусиллям тиснути на педаль, щоб автомобіль зупинився. У результаті, процес гальмування ускладнюється, а гальмівний шлях – збільшується.

Автомобілі відкликають через проблеми з гальмуванням

Нагадаємо, що наприкінці липня компанія Volvo провела глобальну кампанію з відкликання автомобілів, яка торкнулася дев'ять моделей марки. Всього в сервіс вирушили пів мільйона автомобілів. Тоді причиною стало можливе спалахування машини через деформацію пластику впускного колектора. Щоправда, у компанії зауважили, що це може статися у рідкісних випадках.

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