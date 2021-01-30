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General Motors перестане випускати автомобілі на бензині і дизелі: що далі?

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General Motors - фото 1
General Motors / ecologynow

Компанія General Motors вирішила приєднатися до ряду автовиробників, які збираються повністю відмовитися від автомобілів на бензині і дизелі.

Головний виконавчий директор американського концерну Мері Барра заявила, що до 2035 року весь модельний ряд GM переведуть на електротягу, а до 2040-го компанія стане вуглецево-нейтральною.

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Протягом наступних 14 років GM буде поступово переводити моделі на електрику, це стосується і Corvette, який позбудеться 6,2-літрового мотора V8. Крім цього, компанія вирішила прискорити розробку нових електричних моделей: до 2025 року вона виведе на ринок 30 "зелених" новинок.

Заводи концерну також стануть "зеленими". Підприємства в США повністю перейдуть на поновлювані джерела енергії вже через дев'ять років, а фабрики GM по всьому світу до 2035 року.

General Motors перестане випускати автомобілі на бензині і дизелі: що далі? - фото 445485

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Джерело: ecologynow
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