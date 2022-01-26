Без макіяжу та одягу: Гейлі Бібер заінтригувала новими кадрами

Популярна модель Гейлі Бібер здивувала прихильників серією кадрів у спідньому, на яких зовсім не соромиться показувати свій реальний вигляд без косметики та фотошопу.

25-річна американська телезірка та модель, а також кохана Джастіна Бібера Хейлі Болдуін, активно веде профіль в соцмережі Інстаграм, де за нею стежать понад 40 мільйонів шанувальників. Тут дівчина намагається ділитись кадрами зі свого життя, зйомок, а також підіймати важливі теми.

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Нещодавно красуня опублікувала серію справді сяючих кадрів, на яких позує лише у тілесному спідньому і без всього зайвого. Відсутність макіяжу та фотошопу лише підкреслили вроду моделі. А останній кадр нагадав, що у Гейлі чудове почуття гумору, бо так вона розкрила одну з таємниць свого чудового вигляду.

Джерело фото: instagram.com/haileybieber

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