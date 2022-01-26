Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята Нацвідбір на Євробачення

Без макіяжу та одягу: Гейлі Бібер заінтригувала новими кадрами

  • 1113
Гейлі Бібер без фотошопу - фото 1
Гейлі Бібер без фотошопу / instagram.com/haileybieber

Популярна модель Гейлі Бібер здивувала прихильників серією кадрів у спідньому, на яких зовсім не соромиться показувати свій реальний вигляд без косметики та фотошопу.

25-річна американська телезірка та модель, а також кохана Джастіна Бібера Хейлі Болдуін, активно веде профіль в соцмережі Інстаграм, де за нею стежать понад 40 мільйонів шанувальників. Тут дівчина намагається ділитись кадрами зі свого життя, зйомок, а також підіймати важливі теми.

І ше: Сексуальна Демі Роуз розбурхала фанатів майже голою зйомкою: 18+

Нещодавно красуня опублікувала серію справді сяючих кадрів, на яких позує лише у тілесному спідньому і без всього зайвого. Відсутність макіяжу та фотошопу лише підкреслили вроду моделі. А останній кадр нагадав, що у Гейлі чудове почуття гумору, бо так вона розкрила одну з таємниць свого чудового вигляду.

Без макіяжу та одягу: Гейлі Бібер заінтригувала новими кадрами - фото 493939

Без макіяжу та одягу: Гейлі Бібер заінтригувала новими кадрами - фото 493940

Без макіяжу та одягу: Гейлі Бібер заінтригувала новими кадрами - фото 493941

Без макіяжу та одягу: Гейлі Бібер заінтригувала новими кадрами - фото 493938

Джерело фото: instagram.com/haileybieber

Читайте також: Занадто сексуальна для спортзалу: модель заінтригувала новими фото 18+

пропозиції партнерів
Новини