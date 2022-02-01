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56-річна Елізабет Херлі спокусила підписників бездоганною фігурою в бікіні

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Елізабет Херлі - фото 1
Елізабет Херлі / instagram

Спокуслива Елізабет Херлі показала шикарну фігуру у відвертому купальнику. Легендарна актриса позує на фоні скелі.

Актриса поділилася у своєму інстаграмі відвертою фотографією.

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На фото вона у бежевому бікіні з металевою фурнітурою від власного бренду Elizabeth Hurley Beach демонструє струнку фігуру та сексуальне декольте.

"Не скаржуся, але моя остання відпустка, здається, була ціле життя тому – якраз перед першим карантином. Я йду в несправжню відпустку і кілька днів житиму через свій телефон", – підписала фото акторка.

Шанувальники, як і очікувалося, засипали красуню компліментами.

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