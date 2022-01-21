Гейлі Бібер похизувалася ідеальними ніжками у рекламній кампанії Jimmy Choo

Jimmy Choo представив нову кампанію. Її головною героїнею стала модель Гейлі Бібер.

Рекламне відео за участю коханої Джастіна Бібера з'явилося в офіційному інстаграм-акаунті бренду. За добу його переглянули майже 90 тисяч разів.

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У ролику Гейлі демонструє човники Bing 100 у салатовому та рожевому кольорах, сумку Bonny із сатину, а також шльопанці Narisa та босоніжки на шпильці Azia 100.

У своєму інстаграмі Бібер поділилася окремими кадрами у бежевій мінісукні зі шкіри, в тон якій стилісти Jimmy Choo підібрали гостроносі ботильйони та сумку Varenne на ланцюжку.

Раніше Jimmy Choo зробив унісекс-колаборацію з актором та ЛГБТ-активістом Біллі Портером. Разом вони створили човники на шпильках, лофери на плоскій підошві, черевики на платформі та кілька сумок.

Наприкінці минулого року стало відомо, що Гейлі Бібер стала новим амбасадором Victoria's Secret. Разом з цією новиною з'явилися спокусливі фото красуні, від яких неможливо відірвати погляду.

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