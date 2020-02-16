Сексуальна Емілі Ратажковскі розбурхала гарячими фото в бікіні

Одна із найбажаніших жінок шоу-бізу Емілі Ратажковскі потішила фанатів сонячними фото на побережжі. Красуня із розкішною фігурою завжди готова до спекотного сезону

28-річна американська модель, бізнесвумен та акторка Емілі Ратажковскі знаходить час не лише для своїх проєктів, а й для соцмережі Instagram. За сторінкою красуні стежать понад 25 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя: від звичайних буднів до світських заходів.

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Нещодавно дівчина запустила новенькі моделі купальників власного бренду Inamorata, які із радістю продемонструвала на своїй ідеальній фігурі. Відзначимо, що зараз зірка відпочиває на Ямайці, тож сповна насолоджується теплою погодою і можливістю приміряти бікіні:

Джерело фото: instagram.com/emrata

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