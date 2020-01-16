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Гаряча крихітка: Емілі Ратажковскі показала фото в купальнику

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Ратажковскі у бікіні - фото 1
Ратажковскі у бікіні

Популярна модель Емілі Ратажковскі потішила фанатів пікантними фото і бікіні. Ця дівчина знає, як привернути увагу!

28-річна американська модель, бізнесвумен та акторка Емілі Ратажковскі знаходить час не лише для своїх проєктів, а й для соцмережі Instagram. За сторінкою красуні стежать понад 24 мільйони користувачі, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя: від звичайних буднів до світських заходів. До того ж, зірка має власний бренд Inamorata білизни та купальників, який радо рекламує на собі.

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Нещодавно на профілі з'явились свіжі знімки Емілі в ефектному купальнику в леопардовий принт у стилі ретро. З такими формами можна рекламувати все!

Гаряча крихітка: Емілі Ратажковскі показала фото в купальнику - фото 380046

Гаряча крихітка: Емілі Ратажковскі показала фото в купальнику - фото 380047

Джерело всіх фото: instagram.com/inamoratawoman

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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