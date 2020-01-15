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Ніколь Шерзінгер вразила гарячою фігурою у спортзалі

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Ніколь Шерзінгер у звичайному житті - фото 1
Ніколь Шерзінгер у звичайному житті

Поп-зірка Ніколь Шерзінгер здивувала прихильників стрункою фігурою у спортивному костюмі. Співачка не соромиться ділитись фото без косметики та без фотошопу, і виглядає неймовірно!

41-річна американська співачка, танцівниця і акторка Ніколь Шерзінгер не лише активно працює над власною кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 4 млн підписників. А все тому, що жінка не соромиться ділитись знімками не лише з якихось важливих подій та зйомок, а й своїх звичайних буднів.

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Нещодавно Ніколь нагадала, що активно займається у спортзалі. Саме це є одним із секретів її розкішного вигляду. На знімку можна побачити тренера та зірку в обтислому спортивному костюмі, який підкреслює розкішну фігуру Шерзінгер.

"Єдине погане тренування це те, яке ти не зробив. Нове десятиліття, новий тиждень, новий розум, нескінченні можливості", відзначила співачка на фото.

Ніколь Шерзінгер вразила гарячою фігурою у спортзалі - фото 379788

Джерело фото: instagram.com/nicolescherzinger

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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