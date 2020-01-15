Ніколь Шерзінгер вразила гарячою фігурою у спортзалі

Поп-зірка Ніколь Шерзінгер здивувала прихильників стрункою фігурою у спортивному костюмі. Співачка не соромиться ділитись фото без косметики та без фотошопу, і виглядає неймовірно!

41-річна американська співачка, танцівниця і акторка Ніколь Шерзінгер не лише активно працює над власною кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 4 млн підписників. А все тому, що жінка не соромиться ділитись знімками не лише з якихось важливих подій та зйомок, а й своїх звичайних буднів.

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Нещодавно Ніколь нагадала, що активно займається у спортзалі. Саме це є одним із секретів її розкішного вигляду. На знімку можна побачити тренера та зірку в обтислому спортивному костюмі, який підкреслює розкішну фігуру Шерзінгер.

"Єдине погане тренування – це те, яке ти не зробив. Нове десятиліття, новий тиждень, новий розум, нескінченні можливості", – відзначила співачка на фото.

Джерело фото: instagram.com/nicolescherzinger

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