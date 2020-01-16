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Гаряча Кім Кардашян похизувалась формами на пляжі

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Кім Кардашян у купальнику - фото 1
Кім Кардашян у купальнику

Популярна модель Кім Кардашян розбурхала мережу сонячними фото на пляжі у купальнику. Важко не помітити ефектні форми зірки!

39-річна зірка реаліті-шоу, модель і бізнесвумен Кім Кардашян займається чималою кількістю проєктів, а й різноманітними проєктами. До того ж, вона активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад 156 мільйонів підписників. І це не дивно, адже зірка ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, а й також не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру.

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Нещодавно Кім вирішила показати пляжні знімки у незвичайному купальнику, який підкреслив її апетитні форми. Кадри зібрались понад 1,5 млн мільйонів лайків та кілька тисяч коментарів.

Гаряча Кім Кардашян похизувалась формами на пляжі - фото 379985

Гаряча Кім Кардашян похизувалась формами на пляжі - фото 379986

Джерело фото: instagram.com/kimkardashian

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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