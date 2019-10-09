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Гаряча супермодель знялася у спокусливому чорному вбранні

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Алессандра Амбросіо - фото 1
Алессандра Амбросіо / peopletalk

Манекенниця Алессандра Амбросіо приміряла розкішну вечірню сукню з відвертим декольте і дуже глибоким розрізом.

Популярна супермодель Алессандра Амбросіо підкорила мережу відвертим вбранням. Пікантними знімками зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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На фото Амбросіо позує у вечірній оксамитовій чорній сукні з одним рукавом і відкритими плечима. Асиметричний верх наряду частково оголює груди зірки. Глибокий розріз на подолі сукні доходить до верхньої частини стегна і повністю оголює одну ногу Амбросіо. Образ зірка доповнила чорними босоніжками на високих підборах і масивним намистом-чокером на шиї.

Гаряча супермодель знялася у спокусливому чорному вбранні - фото 360663

Гаряча супермодель знялася у спокусливому чорному вбранні - фото 360664

Гаряча супермодель знялася у спокусливому чорному вбранні - фото 360665

Гаряча супермодель знялася у спокусливому чорному вбранні - фото 360666

Гаряча супермодель знялася у спокусливому чорному вбранні - фото 360667

Гаряча супермодель знялася у спокусливому чорному вбранні - фото 360668

Тим часом популярна модель Жасмін Тукс потішила фанатів сонячними знімками у купальнику, натякнувши, що у чудовій формі потрібно бути не лише влітку! І справді, ця дівчина виглядає розкішно.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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