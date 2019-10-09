Гаряча супермодель знялася у спокусливому чорному вбранні

Манекенниця Алессандра Амбросіо приміряла розкішну вечірню сукню з відвертим декольте і дуже глибоким розрізом.

Популярна супермодель Алессандра Амбросіо підкорила мережу відвертим вбранням. Пікантними знімками зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Моделі 90-х: як змінилася "Крихітка на мільярд" Ліза Фонсагрівс (18+)

На фото Амбросіо позує у вечірній оксамитовій чорній сукні з одним рукавом і відкритими плечима. Асиметричний верх наряду частково оголює груди зірки. Глибокий розріз на подолі сукні доходить до верхньої частини стегна і повністю оголює одну ногу Амбросіо. Образ зірка доповнила чорними босоніжками на високих підборах і масивним намистом-чокером на шиї.

Тим часом популярна модель Жасмін Тукс потішила фанатів сонячними знімками у купальнику, натякнувши, що у чудовій формі потрібно бути не лише влітку! І справді, ця дівчина виглядає розкішно.

Читайте також: Сучасна Барбі: Lady Gaga здивувала новим перевтіленням