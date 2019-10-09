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Ангел Victoria's Secret показала ідеальну фігуру в бікіні

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Жасмін Тукс роздяглась в Instagram - фото 1
Жасмін Тукс роздяглась в Instagram / instagram.com/jastookes

Популярна модель Жасмін Тукс потішила фанатів сонячними знімками у купальнику, натякнувши, що у чудовій формі потрібно бути не лише влітку! І справді, ця дівчина виглядає розкішно.

28-річна американська модель Жасмін Тукс зачаровує своєю вродою не тільки на модних показах та на обкладинках відомих видань. Дівчина з ангельським обличчям та ідеальною фігурою активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 3,4 млн підписників. І це не дивно, адже красуня публікує кадрами зі зйомок, тренувань та звичайних буднів.

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Нещодавно Жасмін потішила прихильників сонячними світлинами у бікіні, похизувавшись звабливими формами та котре підтвердивши, що ангел VS виглядають ефектно і без крил та тонни косметики

Ангел Victoria's Secret показала ідеальну фігуру в бікіні - фото 360467

Ангел Victoria's Secret показала ідеальну фігуру в бікіні - фото 360468

Джерело фото: instagram.com/jastookes

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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