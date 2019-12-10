Гаряча супермодель Ельза Хоск знялася топлес

Зірка моделінгу Ельза Хоск показала архівні знімки, на яких вона позує без бюстгальтера, прикривши голі груди руками.

Відома супермодель Ельза Хоск показала пікантні фото топлес. Знімки з'явилися на офіційній сторінці зірки в Instagram.

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На кадрах Хоск позує на тлі чорного полотна без бюстгальтера. Груди зірка прикриває руками. Образ доповнює довге світле волосся, зачесане назад. Модель використала максимально природний макіяж. Один зі знімків виконаний у чорно-білій гамі. У підписі до пікантних кадрів модель написала, що це її "неопубліковані спогади".

Днями Ельза стала гостею церемонії вручення премії British fashion awards, для якої обрала сяюче вбрання без білизни, яке демонструвало її підтягнутий прес та струнку фігуру.

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