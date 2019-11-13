Спокусливе відео моделі Ельзи Хоск підкорює фанатів

Популярна модель Ельза Хоск розбурхала мережу ранковим відео у білизні. Ця дівчина з легкістю може демонструвати фігуру увесь рік, а не лише у сезон купальників.

30-річна шведська модель та ангел Vitoria's Secret Ельза Хоск активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 5 мільйонів користувачів. Саме там білявка з блакитними очима ділиться майже всім, що трапляється у її житті: від зйомок та світських заходів до своїх звичайних буднів.

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Нещодавно красуня опублікувала ранкове відео, на якому позує тільки у спідній білизні та демонструє свою розкішну фігуру. За короткий час ролик зібрав майже пів мільйона переглядів та чимало коментарів з компліментами. Розкішна дівчина!

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