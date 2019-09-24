Напівоголена супермодель Ельза Хоск прогулялася Міланом: гарячі кадри

Популярна спокуслива 30-річна шведська модель Ельза Хоск з'явилася на публіці у дуже сміливому образі. Красуня прогулялася по Мілану у прозорій сукні з пікантним розрізом до талії. Ефектними кадрами зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Відома модель та "ангел" Victoria's Secret Ельза Хоск відвідала церемонію Green Carpet Fashion Awards в Мілані. У світ дівчина вийшла в прозорій відвертій сукні, яка підкреслила стрункі ніжки та спокусливі форми красуні.

І ще: Сексуальна Емілі Ратажковскі знову забула про білизну: відео

Так, наряд зірки складався з довгої прозорої спідниці з розрізом майже до талії і з топа. У сукні також був виріз на животі і відверта зона декольте. Під час ходьби, модель весь час підіймала спідницю біля розрізу, демонструючи стрункі ноги. Хоск доповнила образ золотистими босоніжками на дуже високих підборах, браслетом і розпущеним накрученим волоссям.

Читайте також: Фітоняшка похизувалась стегнами у відвертому вбранні (фото)