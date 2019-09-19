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Гаряча сестра Кім Кардашян зваблює фанатів у ретро-образі

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Кортні Кардашян роздяглась до бікіні - фото 1
Кортні Кардашян роздяглась до бікіні / instagram.com/kourtneykardash

Зірка реаліті-шоу Кортні Кардашян здивувала своїх прихильників сексуальними фото у стилі ретро. Важко не помітити, що сестра Кім може скласти їй конкуренцію за формами.

40-річна американська світська левиця Кортні Кардашян майже постійно під прицілом камер, але навіть у вільний час вона залишається онлайн, адже активно веде профіль в соцмережі Instagram. Там за старшою сестрою Кім стежать понад 81 мільйон користувачів, адже вона ледь не кожного дня публікує свіжі фото зі свого життя.

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Нещодавно Кортні стала зіркою ретро-зйомки, для якої приміряла ефектні купальники, які лише підкреслюють струнку та звабливу фігуру зірки. Відзначимо, що у старшої Кардашян є троє дітей, але вона постійно стежить за своєю формою.

Гаряча сестра Кім Кардашян зваблює фанатів у ретро-образі - фото 356101

Гаряча сестра Кім Кардашян зваблює фанатів у ретро-образі - фото 356102

Гаряча сестра Кім Кардашян зваблює фанатів у ретро-образі - фото 356103

Гаряча сестра Кім Кардашян зваблює фанатів у ретро-образі - фото 356104

Гаряча сестра Кім Кардашян зваблює фанатів у ретро-образі - фото 356105

Джерело всіх фото: instagram.com/kourtneykardash

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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