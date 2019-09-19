54-річна акторка у бікіні і коротеньких шортах вразила фанатів (фото)

Відома акторка Елізабет Херлі розбурхала мережу фото у крихітних шортах та в купальнику, похизувавшись справді чудовою фігурою. Здається, англійську конкурентку Моніки Беллуччі знайдено!

54-річна англійська акторка, модель та бізнесвумен Елізабет Херлі з кожною своєю появою на публіці отримує неймовірну порцію уваги, адже у своєму віці жінка виглядає не просто ефектно, а й спокусливо. До того ж, Ліз не відстає від трендів та активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад мільйон шанувальників. Там зірка ділиться майже всім, що трапляється з нею, а також полюбляє доволі пікантні знімки.

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Це підтверджує і свіже фото Елізабет, на якому вона позує в бікіні та коротеньких шортах. Важко не помітити звабливі форми красуні, яка вирішила не старішати.

Джерело фото: instagram.com/elizabethhurley1

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