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Гаряча онука Ротару похизувалася своєю розтяжкою

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Соня Євдокименко - фото 1
Соня Євдокименко / instagram

Онука Софії Ротару осідлала спеціальний гімнастичний снаряд. А фанати залишилися у захваті від спортивної фігури красуні!

18-річна онука відомої артистки Софії Ротару Соня Євдокименко вже встигла зібрати армію шанувальників, яких часто тушить в Instagram яскравими моментами свого життя.

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Цього разу знімок Соні опублікувала студія йоги. Так, юна модель і співачка похвалилася своєю пластикою. На фото дівчина сидить у чорному костюмі, що облягає.

Волосся зібране у високий хвіст. Вона демонструє свою розтяжку, верхом на спеціальному пристрої для тренувань: із зовнішнього вигляду юної артистки можна помітити, що спортом вона займається регулярно, адже позаздрити її фігурі можуть багато зірок естради.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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