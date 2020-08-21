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Коронавірус День Незалежності

Оля Полякова зізналася, що коле ботокс

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Полякова - фото 1
Полякова / viva

Співачка Оля Полякова зізналася, що допомагає їй завжди добре виглядати. І справа не лише в дієтах і спорті.

Оля Полякова виступить на грандіозному шоу З Днем народження, Україно!, яке канал Україна покаже в День Незалежності, 24 серпня, о 20:00. На знімальному майданчику Королева ночі відверто зізналася, чи робила щось зі своєю зовнішністю і як ставиться до ін'єкцій краси.

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"Я колю тільки ботокс. Я хочу розповісти людям, що це таке, адже вони думають, що всі ці щоки і жахливі губи це ботокс. Ні! Ботокс – це те, що блокує м'язи. Він колеться в лоб, щоб не з'являлися зморшки – все! А іншого я не роблю!" – розповіла Оля Полякова на знімальному майданчику каналу Україна.

Співачка зазначила, що завжди добре виглядати їй допомагає щільний графік, адже під час роботи вона навіть не думає про їжу, правильне харчування і активне життя.

Оля Полякова зізналася, що коле ботокс - фото 421249

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Джерело: viva
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