Польська фітнес-модель розбурхала Instagram пікантними знімками у прозорій білизні

Пишногруда фітнес-модель з Польщі Вероніка Бєлік завела своїх підписників свіжим відвертим фото у білизні. Красуня приміряла спокусливий комплект, продемонструвавши ідеальну фігуру.

Так, на крайньому знімку, який Вероніка Бєлік опублікувала в Instagram, дівчина постала у чорному прозорому бюстгальтері і трусиках, доповнивши сміливий образ поясом для панчіх. Такий наряд вигідно підкреслив апетитні форми красуні.

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Модель регулярно радує своїх шанувальників смілими кадрами. На її сторінку в Instagram уже підписано понад 3,2 мільйона осіб. Зірка мережі позиціонує себе як автор контенту на теми фітнесу, моди і подорожей.

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