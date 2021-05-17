37 років тому: Мадонна показала зухвале архівне фото

Відома американська попспівачка Мадонна показала у мережі старий знімок з 80-х. Тоді їй було 25 років.

Так, Мадонна поділилася з шанувальниками архівними фото, на якому позувала у чорно-рожевій спідниці і топі з відкритою спиною. Знімок зроблений у 1984 році.

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Кадр 62-річна зірка опублікувала на особистій сторінці в Twitter. Сфотографувалася тоді артистка під час вечірки з нагоди дня народження зірки попарту Кіта Харінга в Paradise Garage в Нью-Йорку. Відзначається, що під час тусовки співачка також виконала композицію "Dress You Up".

May 16, 1984 – Dressed by her friend, Madonna attends Keith Haring’s Birthday party at The Paradise Garage in New York, also performing ‘Dress You Up’ during the bash.#keithharing #dressyouup #madonnastory pic.twitter.com/TXCHTpCwyO — Madonna (@Madonna) May 16, 2021

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