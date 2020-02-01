Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Гаряча футболістка Рейнджерс прославилася завдяки шикарному тілу

  • 49
Соня О-Ніл - фото 1
Соня О-Ніл / dailyrecord

Венесуельська футболістка шотландського клубу Рейнджерс дуже популярна в Instagram, завдяки своєму шикарному спортивному тілу.

В Instagram у спортсменки майже 55 тисяч шанувальників, а її фотографії збирають тисячі лайків.

І ще: Гаряча фанатка Мессі набила його портрет на інтимному місці

25-річна Соня О-Ніл перейшла у Рейнджерс цієї зими. Довгий час вона виступала в молодіжних командах Канади і США, а в 2017 році почала дорослу кар'єру, перейшовши у шведську Хускварну. Але там не затрималася, переїхавши спочатку до Італії, а потім до Хорватії та Франції.

Читайте також: Сексуальна дружина ексдинамівця Морозюка зробила відверте зізнання

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як прокачати Smart TV: поради, які дозволять витиснути максимум зі свого телевізора
  • 30 cічня, 12:13
  • 13533
Слухай концерт легендарного Кузьми Скрябіна на Радіо МАКСИМУМ
  • 27 cічня, 12:00
  • 900
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2061246
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт