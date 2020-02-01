Гаряча футболістка Рейнджерс прославилася завдяки шикарному тілу

Венесуельська футболістка шотландського клубу Рейнджерс дуже популярна в Instagram, завдяки своєму шикарному спортивному тілу.

В Instagram у спортсменки майже 55 тисяч шанувальників, а її фотографії збирають тисячі лайків.

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25-річна Соня О-Ніл перейшла у Рейнджерс цієї зими. Довгий час вона виступала в молодіжних командах Канади і США, а в 2017 році почала дорослу кар'єру, перейшовши у шведську Хускварну. Але там не затрималася, переїхавши спочатку до Італії, а потім до Хорватії та Франції.

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