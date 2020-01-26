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Гаряча фанатка Мессі набила його портрет на інтимному місці

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Сьюзі Кортез - фото 1
Сьюзі Кортез / instagram

Головна фанатка футболіста Лео Мессі, володарка титулу Міс Бум Бум 2015 Сьюзі Кортез зробила нове тату з  обличчям кумира.

Відповідні фотографії дівчина показала на своїй Instagram-сторінці.

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Зауважимо, що нещодавно модель оприлюднила фотографії з тату, яку вона зробила також на честь Мессі. Так, вона набила прізвище і номер Мессі разом з гербом Барселони. "Барселона в душі і тілі! Впевнена, що найкращий футболіст в історії переможе в голосуванні на Золотий м'яч і отримає нагороду найкращому гравцеві року ФІФА вшосте раз. Я відчуваю, що це свято близьке, тому вже набила татуювання з ім'ям Мессі, його десяткою і емблемою Барси, якій виповнюється 120 років в цьому році", – написала тоді дівчина.

Наразі ж з'ясувалося, що цим все не закінчилося і фанатка зробила нове тату з обличчям футболіста, щоправда, вже на більш інтимному місці.

Гаряча фанатка Мессі набила його портрет на інтимному місці - фото 382280

Гаряча фанатка Мессі набила його портрет на інтимному місці - фото 382281

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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