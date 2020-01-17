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Сексуальна дружина ексдинамівця Морозюка зробила відверте зізнання
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Цього разу скандальна екс-дружина футболіста Іра Морозюк дала кілька порад для молодиків, як саме обрати правильну дівчину в теперішньому суспільстві.
"Справа піде про вибір дівчини. У мене не мало хлопців в оточенні з якими я дружу. І вони з року в рік залишаються все тими ж холостяками, скаржачись на те, що нормальних дівчат немає", – пише дівчина.
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Так, за її словами не варто відразу вішатися на "фітоняшок" та мегасимпатичних дівчат, адже саме вони й люблять використовувати багатих чоловіків.
"Все дуже просто. Груди, губи, ніс, доглянута шкіра, манікюр, педикюр, вії, шикарне волосся. Їздить на машині, фітоняшка елітного клубу, яка відвідує кращі заклади міста і т.д. Ось на яких дівчат особливий попит в 21 столітті. Пацани називають їх "модна дівчинка", і часто помиляються", – пише вона.
"Груди близько 5000 €, ніс 3000-5000 €, губи 300 доларів, доглянута шкіра близько 1500 € (в місяць, манікюр, педикюр, волосся 1200 $ та абонемент в елітну тренажерку 40 000-70 000 гривень і більше. Звідки? У мене є подруги, які не погано заробляють... працюючи з 9 до 6 На їх рахунку 1500-2000 $ в місяць і це максимум! А тепер порівнюємо можливості", – зауважує Морозюк. Так, потрібно обирати "простих" дівчат, а не таких, "елітних", каже екс-дружина футболіста київського Динамо.
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