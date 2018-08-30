Гаряча Емілі Ратажковскі показала фото у ванній

Модель Емілі Ратажковскі потішила шанувальників пікантними знімками.

Відома американська модель і актриса Емілі Ратажковскі поділилася з підписниками серією відвертих знімків з нової фотосесії для журналу Paper Magazine.

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27-річна актриса, яка стала головною героїнею майбутнього фільму "Круїз", опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографії, на яких позує оголеною у ванній. Інтимні частини тіла Емілі закриває піною. Також на знімках Емілі постала в білосніжному рушнику, злегка його приспустивши.

Дивіться фотогалерею:

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 27 Сер 2018 р. о 9:31 PDT

А ще днями американська модель Емілі Ратажковскі показала дуже потішне спільне фото з цуциком. При цьому знаменитість не забула у своєму стилі розсунути ноги і оголити груди в коротенькій сукні.

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