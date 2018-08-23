Емілі Ратажковскі у купальнику зваблює Instagram

Популярна модель Емілі Ратажковскі продовжує хизуватись ідеальним тілом на спекотних фото.

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі займається різноманітними проектами, але знаходить час для відпочинку та профілю в соцмережі Instagam. Там за дівчиною стежать понад 19 млн осіб, і ця цифра постійно зростає. А все тому, що зірка публікує на сторінці кадри зі зйомок та своїх звичайних буднів, а літо тільки змушує Емілі частіше вдягати бікіні. Саме знімки у купальнику з Лос-Анджелеса змусили прихильників засипати красуню компліментами та лайками.

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instagram.com/emrata

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