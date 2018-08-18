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Спокуслива Ратажковскі здивувала фанів новим образом

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Спокуслива Ратажковскі здивувала фанів новим образом - фото 1

Модель Емілі Ратажковскі вирішила змінити стиль і постала перед шанувальниками у новому амплуа.

27-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі встигає не лише займатись різноманітними проектами, а й вести профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 19 млн осіб. Там дівчина публікує кадри зі зйомок, своїх буднів та промо.

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Нещодавно Емілі, яка зовсім не соромиться демонструвати своє ідеальне тіло публіці, постала перед фанатами у новому образі з коротким волоссям. Вочевидь, таке перевтілення присвячене до нового проекту, адже Ратажковскі також поділилась спекотним фото у рушнику із питанням "Хто вона? Далі буде". Прихильники із захватом відзначили, що моделі дуже пасує нова зачіска, хоча насправді це лише перука.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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