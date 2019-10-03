Гаряча дружина ексфутболіста Динамо позувала без білизни

Дружина українського футболіста Сергія Рибалки підкорює мережу. Дівчина сфотографувалася у білій напівпрозорій блузі з розкішним декольте.

Спокуслива дружина колишнього футболіста "Динамо" Сергія Рибалки Маргарита регулярно підігріває інтерес до своєї персони пікантними знімками, які часто межують з вульгарністю.

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Цей раз не став винятком. Дружина футболіста опублікувала на своїй сторінці в Instagram гаряче фото, на якому оголила одну з найбільш спокусливих частин свого тіла. Дівчина позує в білій напівпрозорій блузі з розкішним декольте. На шиї у Маргарити затягнута довга чорна пов'язка, яка нагадує БДСМ-мотиви. Образ дівчина доповнила золотими годинником та браслетами.

Тим часом юна мільйонерка Кайлі Дженнер не припиняє дивувати публіку своїми образами. Цього разу дівчина постала у золотій сукні, яка ледь прикривала її звабливі форми.

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