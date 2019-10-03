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Сексуальна українська співачка підкорила фанатів гарячим кадром у білизні

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Анастасія Снадная - фото 1
Анастасія Снадная / instagram

Одна з найсексуальніших учасниць українського гурту "А.Р.М.І.Я", співачка Настя Снадная розбурхала шанувальників спокусливою фотографією. Ти обов'язково оціниш!

Так, на сторінці артистки Анастасії Снадної в Instagram з'явився пікантний знімок. У кадрі рудоволоса красуня постала перед підписниками у спокусливій спідній білизні, яка підкреслила апетитні форми зірки. Крім цього, видніється також й інтимне татуювання.

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"Все має свої форми (фрейми). Фрейми авторитетні, значущі, близькі, робочі. Ми частенько говоримо, що повністю незалежні від людей і від обставин. Нам здається, ця характеристика має дуже круте значення – сама суть і поняття слова "незалежний". Але це лише зовнішня оболонка красивого глянцю", – написала співачка під фото.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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