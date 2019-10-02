Наймолодша мільйонерка світу зваблює фанів сексуальною фігурою

Юна мільйонерка Кайлі Дженнер не припиняє дивувати публіку своїми образами. Цього разу дівчина постала у золотій сукні, яка ледь прикривала її звабливі форми.

22-річна американська зірка реаліті-шоу, модель, бізнесвумен та наймолодша мільйонерка світу Кайлі Дженнер постійно у центрі уваги. До того ж, дівчина веде профіль в соцмережі Insagram, де не соромиться ділитись найпікантнішими фото. Тому не дивно, що за Кайлі стежать понад 147 мільйонів підписників.

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Нещодавно юна Дженнер вирішила нагадати, що з легкістю може конкурувати за екстравагантністю образів зі своєю старшою сестрою Кім Кардашян. Модель похизувалась апетитними формами у золотій сукні з незвичайним декольте та коротеньким передом.

Джерело фото: instagram.com/kyliejenner

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