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Гаряча чемпіонка UFC оголилася під сонцем

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Йоанна Енджейчик - фото 1
Йоанна Енджейчик / bigmir

Всесвітньо відома чемпіонка UFC, полька Йоанна Енджейчик (15-3) порадувала своїх шанувальників у соцмережі вельми пікантним фото.

Дівчина вміє не тільки махати руками і ногами, але і обирати гарячі вбрання для походу на пляж.

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Своєю спортивною і соковитою фігурою вона дійсно може змусити багатьох пускати слинки. "Я зловила трохи сонечка, заслуженого після сьогоднішнього спарингу", – підписала новий знімок чемпіонка.

До речі, фотографію було зроблено, судячи з геолокації, у Флориді, де вона готується до свого повернення в октагон на турнірі UFC 248 в Лас-Вегасі. На яскравому знімку можна побачити, як Йоанна обрала дуже відкриту позу в білому бікіні. Із загадковим поглядом спортсменка думає про нові перемоги.

Гаряча чемпіонка UFC оголилася під сонцем - фото 388101

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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