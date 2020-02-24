Гаряча чемпіонка UFC оголилася під сонцем

Всесвітньо відома чемпіонка UFC, полька Йоанна Енджейчик (15-3) порадувала своїх шанувальників у соцмережі вельми пікантним фото.

Дівчина вміє не тільки махати руками і ногами, але і обирати гарячі вбрання для походу на пляж.

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Своєю спортивною і соковитою фігурою вона дійсно може змусити багатьох пускати слинки. "Я зловила трохи сонечка, заслуженого після сьогоднішнього спарингу", – підписала новий знімок чемпіонка.

До речі, фотографію було зроблено, судячи з геолокації, у Флориді, де вона готується до свого повернення в октагон на турнірі UFC 248 в Лас-Вегасі. На яскравому знімку можна побачити, як Йоанна обрала дуже відкриту позу в білому бікіні. Із загадковим поглядом спортсменка думає про нові перемоги.

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