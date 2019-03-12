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Гаррі Поттер: Чаклуни об'єднуються: перші деталі найочікуванішої гри у світі

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Гаррі Поттер: Чаклуни об'єднуються: перші деталі гри - фото 1
Гаррі Поттер: Чаклуни об'єднуються: перші деталі гри / harrypotterwizardsunite

Нарешті фанатів поттеріани потішили першими деталями новенької гри з доповненою реальністю "Гаррі Поттер: Чаклуни об'єднуються" (Harry Potter: Wizards Unite) від творців Pokemon Go. Кожен охочий невдовзі зможе завантажити додаток на смартфон та відчути себе частинкою світу чарівників.

Компанія Niantic, яка працювала над створенням Pokemon Go, оприлюднила реліз нової мобільної гри "Гаррі Поттер: Чаклуни об'єднуються" (Harry Potter: Wizards Unite), яка подарує можливість перенести деталі світу чаклунів у реальність.

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Відомо, що гра базуватиметься на пошуку "артефактів, істот, людей та навіть спогадів" з книг про Фантастичних звірів та Гаррі Поттера, а також на вивченні закликань та навіть об'єднаннями у команди. До слова, можна також буде боротись з Дементорами та Смертежерами та прокачувати власні уміння.

Що ж до дати виходу, то вона поки залишається у таємниці, однак ті, хто попередньо зареєструвався на офіційному сайті harrypotterwizardsunite.com вже отримали доступ до попереднього завантаження додатку. Також на порталі з'являються найсвіжіші новини щодо однієї із найочікуваніших мобільних ігор у світі.

Гаррі Поттер: Чаклуни об'єднуються: перші деталі гри - фото 313631
Гаррі Поттер: Чаклуни об'єднуються: перші деталі гри

Це цікаво: Скільки українці витрачають часу і грошей на мобільні ігри

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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