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Гра престолів Вибори президента України 2019

Гарний, поганий, злий: дивіться трейлер фільму із Заком Ефроном

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Прем'єра фільму намічена на травень 2019 - фото 1
Прем'єра фільму намічена на травень 2019 / WallHere

З'явився перший дубльований тизер-трейлер до фільму Гарний, поганий, злий. Дивіться, як розгортатимуться події у картині про серійного вбивцю Теда Банді.

Прем'єра гостросюжетного трилера Гарний, поганий, злий, головну роль в якому грає актор з єврейським корінням Зак Ефрон, намічена на травень 2019.

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Картина розповідає про серійного вбивцю на ім'я Тед Банді, який переховувався за маскою приємної молодої людини. Суперечливий характер маніяка відображений у назві фільму.

В першу чергу, Гарний, поганий, злий – це хроніка злодіянь маніяка очима його дівчини Елізабет Клопфер, яка роками відмовлялася вірити у правду про його злочини. Клопфер зіграла Лілі Коллінз, інші ключові ролі виконали Кая Скоделаріо, Джим Парсонс і Джон Малкович. Останній грає роль Едварда Коварта, судді, який головував на процесі Банді.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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