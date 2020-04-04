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Garmin представила крутий смарт-годинник для фанатів подорожей
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Компанія Garmin представила нову модель "розумних" годинників під назвою Quatix 6, ключовою особливістю яких, крім модуля GPS стала підтримка функції управління моторним човном. При цьому пристрій зберіг усі "традиційні" для свого класу функції, включаючи фітнес-програми.
Гаджет у корпусі з захистом від води (100 ATM) оснащений 1,3-дюймовим круглим кольоровим дисплеєм з роздільною здатністю 260x260 пікселів, прикритим захисним склом Gorilla Glass DX.
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Список технічних особливостей пристрою включає 32 ГБ вбудованої пам'яті, модулі Wi-Fi, Bluetooth, і GPS, а також можливість управління потоковим відтворенням контенту сервісів Spotify і Deezer. Набір вбудованих датчиків включає пульсометр, гіроскоп, термометр, компас.
Одна з ключових особливостей годинника – функція дистанційного керування моторним човном, оснащеним набором фірмових передавачів Garmin. За допомогою гаджета власник судна може відстежувати інформацію про температуру води і повітря, швидкості вітру, а також глибину під кілем. Більш того, за допомогою функції рульового управління човен буде автоматично слідувати за вказаним маршрутом, контролювати який можна прямо з зап'ястя.
Заявлена автономність пристрою становить до 14 днів повсякденного використання і до 24 годин при активації модуля GPS. Підтримуються і стандартні функції "розумних" годинників на кшталт моніторингу якості сну і фізичної активності.
Базова версія Garmin Quatix 6 надійшла у продаж за ціною $ 699,9, а вартість аксесуара у титановому корпусі з покриттям з сапфірового скла становить $ 999.
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