У відкритому доступі з'явилися понад мільйон безкоштовних електронних книг

Некомерційна організація "Архів інтернету", яка зберігає копії веб-сторінок, а також раритетний контент, (відео, аудіо, текст) тимчасово виклала у відкритий доступ півтора мільйона рідкісних книг. Настільки велика бібліотека буде відкрита як мінімум до 30 червня.

Віртуальне сховище називається National Emergency Library (Національна аварійна бібліотека), його відкриття присвятили всім, хто сидить на карантині через COVID-19. В першу чергу збірка знадобиться студентам і науковим співробітникам, які не можуть зараз піти у справжню бібліотеку.

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Складається "екстрена" бібліотека з оцифрованих архівів різних університетів по всьому світу. Найбільше книг англійською мовою.

Онлайн-бібліотека працює так само, як і в офлайні: кожну книгу можна взяти в оренду тільки на 14 днів, і в цей період читати її зможете тільки ви. Щоб взяти книгу, потрібно пройти швидку реєстрацію.

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