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Galaxy Fold розібрали: що виявили блогери всередині смартфона?

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Блогери вирішили розібрати Samsung Galaxy Fold - фото 1
Блогери вирішили розібрати Samsung Galaxy Fold

Новий Galaxy Fold ще не надійшов у продаж, але Samsung вже роздала смартфони журналістам, і деякі з них почали використовувати гаджет не за призначенням. Наприклад, один китайський ентузіаст вирішив розглянути зсередини перший складний смартфон південнокорейського гіганта.

Зазначимо, що дехто з блогерів, яким першими вдалося користуватися новим Samsung Galaxy Fold, поскаржилися на якість екрану. Зокрема, вони зазначили, що дисплей дуже легко пошкодити.

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За словами автора фотографій, котрий і розібрав новинку, основний 7,3-дюймовий екран легко зняти та замінити. Дисплей виявився м'яким і за відчуттями нагадує гуму – його довелося буквально відривати від корпусу. Під гнучким екраном розмістили великий шарнір, що дозволяє складати пристрій.

Ентузіасти розібрали смартфон Samsung Galaxy Fold:

Galaxy Fold розібрали: що виявили блогери всередині смартфона? - фото 322370

Galaxy Fold розібрали: що виявили блогери всередині смартфона? - фото 322371

Galaxy Fold розібрали: що виявили блогери всередині смартфона? - фото 322372

Galaxy Fold розібрали: що виявили блогери всередині смартфона? - фото 322373

Також усередині можна побачити два акумулятори загальною місткістю 4380 мАг та іншу електроніку, вкриту двома захисними пластинами. Найскладніше виявилося дістатися до зовнішнього 4,6-дюймового екрана – для доступу до нього довелося повністю розібрати пристрій.

Без відео або фотографій з покроковим розбиранням складно скласти повне враження, але завдяки фото можна зрозуміти, що конструкція Galaxy Fold значно складніша, ніж у звичайних смартфонів.

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Джерело: Phonearena
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